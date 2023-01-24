Nevşehirli Sacit Sümer Türkiye şampiyonu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sacit Sümer, Diyarbakır’daki Küçükler Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler A-B, Gençler (Bouldering) Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Diyarbakır’da yapıldı. Köşkler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona da Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sacit Sümer, Küçükler A Erkek kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında, son dönemde hem katıldığı Türkiye Şampiyonalarında hem de uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden Sacit Sümer ve antrenörü İrem Selen Kafalı’yı tebrik etti.