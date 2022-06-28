Nevşehirli kursiyerlere 'Narkotik Anne' semineri

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde kadınlara yönelik seminer verildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

İçişleri Bakanlığının, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitimlerde hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) kursiyerlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, emniyet mensuplarınca annelere uyuşturucu madde ile ilgili olarak eğitim verildi.

Emniyet görevlileri ayrıca kadınlara uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) tanıtarak katılımcıların sorularını cevaplandırdı.