Nevşehirli kadınlardan deprem seferberliği

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Nevşehirli kadınlar depremin yaralarını sarabilmek için seferber oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremzede çocuk ve kadınlar için kıyafet, yorgan ve yastık dikiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Türkiye'yi yasa boğarken, Nevşehirli kadınlar, depremzedeler için seferber oldu.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi içerisinde bulunan atölyeleri kullanan kadınlar, hayırseverce karşılanan ve kendi evlerinden getirdikleri kumaş ve polar ile depremzedeler için atkı, bere, pijama, kıyafet, bebek kıyafetleri, çarşaf, yorgan ve yastık dikimi yapıyor.

Dikilen yorgan, yastık ve kıyafetler, hem depremin ardından Nevşehir’e gelen depremzedelere dağıtılıyor hem de deprem bölgesinde bulunanlara ulaştırılmak üzere Nevşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası toplama merkezine teslim ediliyor.

Gönüllü kadınlara, Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi’nin çalışan, eğitmen ve kursiyerleri de eşlik ediyor.