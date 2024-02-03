Nevşehirli emekliye bin TL destek

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, emeklilere 12 ay boyunca her ay düzenli olarak Bin TL destek sağlayacaklarını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, dün açıkladığı emeklilere yönelik içme suyu desteğinin ardından bugün de emeklilere her ay 1000 TL destek vereceklerini duyurdu. ‘Vatandaşımızın parasını tekrar vatandaşımıza harcayacağız” diyen Savran, projenin detaylarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Proje Tanıtım Toplantısında hemşehrileriyle paylaşacağını açıkladı.

Savran, “Geçtiğimiz gün emeklilerimizin konutlarında kullandıkları içme suyu miktarının ilk 5 tonluk bölümünün faturalarına yansıtılmayacağını açıklamıştık. Biz yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapıyoruz. Bu sosyal desteği açıklamadan önce de emekli vatandaşlarımızın su kullanım miktarlarını görüp ona göre bir hazırlık yaptık. Burada önemli olan yapılan yardımın miktarı değil, vatandaşlarımızın gönüllerine ne kadar dokunabildiğimiz ve onları düşünüyor olmamızdır. Şimdi de her ay düzenli olmak kaydıyla emekli vatandaşlarımıza 12 ay boyunca aylık Bin TL destek sağlayacağız.”