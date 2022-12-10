Nevşehir zabıtasından aralıksız denetim

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapılan işletmelerdeki denetimler aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 08.12.2022 tarihinde yapılan planlı denetimlerde gıda satışı yapan işletme ziyaret edilerek denetlendi.

Denetimlerde, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanında yer alan son kullanma tarihi, kasa-reyon fiyat uyuşmazlığı, ekmek gramajı ile fiyat etiketi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde, kusuru görülen işletmelere idari ve cezai işlemler uygulanırken, kasa-reyon fiyatlarındaki uyumsuzluk ile satışı yapılan ürünlerde fiyat etiketi bulundurmadıkları belirlenen işletmelere ise tutanak tanzim edilerek Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bu konudaki gerekli işlemlerin Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılacağı ifade edilirken gıda satışı yapılan işletmelerindeki denetim çalışmalarının, aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği, vatandaşlarımızın haklarının korunacağı ve mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceği belirtildi.