Nevşehir yine meydanda olacak

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıldönümünde tüm Nevşehirlileri bu akşam 21.00'da TÜİK Meydanı’na davet etti. Savran, “O karanlık geceyi asla unutmadık ve unutturmayacağız." dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6 yıldönümü çeşitli etkinliklerle bir kez daha anılacak. Karanlık gecenin yıldönümünde hazırlanan programda ilk olarak bugün şehit kabirleri ziyaret edilecek. Akşam programı ise TÜİK Meydanı’nda saat 21.00’da başlayacak.

Abdurrahman Önül’ün Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ile başlayacak olan programda hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterileri dev ekrandan yayımlanacak. Saat 22.30'da ise saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Ardından ise ünlü sanatçı Ali Kınık Nevşehirliler için unutulmaz bir konser verecek.

15 Temmuz 2016’da olduğu gibi saatler 00:13’ü gösterdiğinde ise tüm camilerden salalar okunacak ve demokrasi nöbeti sabah saatlerine kadar sürecek.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programa tüm Nevşehirlileri davet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da nasıl bir cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz, bu yüzden milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi gücü arkasına alır ise alsın, iradesini hangi güç odaklarına teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye aiolmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma günü olarak da tarih boyunca hatırlanacak" diye konuştu.