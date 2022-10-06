Nevşehir verdiği sözü tutuyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatandaşlara hiçbir zaman boş vaatler vermediğini söyleyerek , “Tutamadığımız sözleri vermiyoruz, verdiğimiz sözleri tutuyoruz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kente yeni parkların kazandırılmasının yanında mevcut parkların yenilenmesi konusunda bu yıl ciddi bir rekora imza attıklarını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yılın ilk 9 ayında yenilenen parklarla birlikte 30 parkı hizmete açtıklarını kaydeden Savran, gelecek yıl bu sayıyı daha da artıracaklarını kaydetti.

2023 yılında kentin farklı mahallelerinde yenileyecekleri parkların ve yeni park alanlarının belirlenmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Savran, “Biz verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Yönetimdeki en büyük felsefemiz, en büyük esasımız şu; ‘Verdiğin sözü tut ve tutamayacağın sözü verme.” Çünkü; vatandaşlarımıza bizler boş vaatlerle, boş laflarla hitap etmek istemiyoruz. İhtiyaç ve aciliyet sırasına göre yapabileceğimiz işleri belirleyeceğiz ve ona göre verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız. Parklarla ilgili bizlere çok yoğun bir talep var. Bu sene biz 15 tanesi yenileme, 15 tanesi yeni yapım olmak üzere 30 kadar park yaptık. Şimdi diğer mahallelerden veya aynı mahalleden farklı sokaklardan talepler var.

O vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; biz 2022 çalışma programını yaptığımızda, bu 30 parkı programımıza aldığımızda inanın Nevşehir için çok büyük bir sayıydı bu. Daha önce yıllık ortalama 3 ila 5 idi. Biz bu sayıyı 30’a çıkardık ve inşallah gelecek yıl da 30’un çok üzerinde belki 50 tane yapmayı planlıyoruz. Tabi 2023 yılı için de bir plan oluşturacağız. Bu planda öncelikle arsasının tamamı belediyemize ait olan park alanlarına park yapacağız. İçinde vatandaş mülkiyeti olanları ikinci plana bırakacağız. Çünkü onların farklı işlemleri var. Şehrimizin her bölgesini yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya gayret ediyoruz. “ diye konuştu.