Nevşehir Valisi'nden yeni OSB açıklaması

Kuruluş süreci 27 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve Türkiye’de ilk defa toprak ürünleri ve el sanatları alanında üretimin gerçekleştirileceği Nevşehir Avanos Kapadokya Toprak Ürünleri ve El Sanatları Organize Sanayi Bölgesi’nde, kuruluş süreci tamamlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Avanos Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu kuruluş sürecinin ardından ilk toplantısını yaptı. Nevşehir Valiliği Toplantı salonundaki toplantıya Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Milletvekilleri, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Avanos Belediye Başkanı ilgili daire müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

OSB Kuruluş protokolünün de imzalandığı ilk yönetim kurulu toplantısı öncesinde Vali Ali Fidan, Nevşehir’in 4. OSB si olacak Nevşehir Avanos Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile basın mensuplarına ayrıntılı bilgiler aktardı. OSB’lerin yatırımcılarına sağladığı önemli teşvik ve bir dizi avantajlar ile ülkenin kalkınma hamlelerinde yatırım, üretim, ihracat ve ihracatın artırılmasında ciddi bir rol üstlendiğini kaydeden Vali Fidan; "OSB’ler kurulmuş oldukları bölgelerin, il ve ilçelerin ekonomik yönden gelişmesine büyük katkılar sağlarken, aynı zamanda sosyal hayatın gelişmesini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu yönüyle eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Nevşehir’in sanayi yönüyle de gelişmesi ve ilerlemesi, Kapadokya’nın merkezi konumundaki Nevşehir’in, turizm, tarım ve ticaret yanında çevreye duyarlı olmak şartıyla güçlü bir sanayiye de sahip olabilmesi için yeni OSB’ler kurulması, mevcut OSB’lerin ise imkanlar ölçüsünde genişlemesi ve büyümesi en öncelikli çalışma konularımız arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Avanos ilçemizde, ’Nevşehir Avanos Kapadokya Toprak Ürünleri ve El Sanatları Organize Sanayi Bölgesi’ ismiyle yeni bir OSB’nin kuruluş aşamasını başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. OSB kuruluş süreci 27 Ocak 2022 tarihinde imzalanan ön protokol ile başlamış olup, iştirakçi kurumlarımız olan Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Avanos Belediye Başkanlığı ortaklık payına sahiptir.

Kuruluşa ilişkin teknik çalışmalar Nevşehir TSO Başkanlığı koordinesinde ilgili kurumlarımızın destekleriyle yürütülmüş ve hazırlanan dosya Nevşehir Valiliği tarafından 18 Ekim 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunularak Kuruluş Protokolü aşamasına gelinmiştir. Bahse konu yazı uyarınca; iştirakçi kurumlarımız tarafından geçtiğimiz ay içinde katılım payları ödenmiş ve OSB Müteşebbis Heyeti Üyeleri belirlenmiştir. Müteşebbis heyeti 1 Aralık 2023 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve OSB Kuruluş Protokolü imzalanmıştır. Bugün burada ’bismillah’ diyerek Nevşehir Avanos Kapadokya OSB’nin ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiriyoruz. Toplantımızı müteakip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB Kuruluş Protokolünü onaylaması ile Nevşehir’imizin 4. Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazanmış olacaktır. OSB’de kamulaştırma, imar ve altyapı çalışmalarının ve akabinde gerçekleştirilecek yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Nevşehir Avanos Kapadokya OSB; burada yapılacak çeşitli yatırımlarla ve bölgesel el sanatlarının merkezi olarak, bölgeye uygun mimari özellikleriyle tasarlanacak olup, Kapadokya bölgesine özel bir anlam katacaktır" ifadelerini kullandı.