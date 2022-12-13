Nevşehir Valisi'nden İnsan Hakları mesajı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, en büyük sevginin insan sevgisi olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel,10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “İnsan, insan derler idi, İnsan nedir şimdi bildim, Can can deyu söylerlerdi, Ben can nedir şimdi bildim” sözleriyle ünlü Türk şairi Muhyiddin Abdal'ın insanı ve insanlığı en güzel şekilde ifade ettiğini hatırlatan Vali Becel şu ifadeleri kullandı: "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948 tarihinden bugüne Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. “En büyük sevgi, insanlık sevgisidir. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” sözünü rehber edinmiş kadim bir kültürün temsilcileri olarak böylesine anlamlı bir günde burada olan tüm katılımcılara ve sevgili öğrencilere hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. İnsana saygı göstermek, insan onurunu korumak, onun yaratılıştan gelen haklarını kullanmasını sağlamak, tarihimiz ve medeniyetimizin yüzyıllardır süregelen ortak değeridir.

Anadolu medeniyetinin bağrından çıkmış, derin bir insan sevgisini ve hoşgörüyü yüceltmiş olan büyük Türk-İslam düşünürlerimizden Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî gibi gönül insanları; sevgi, hoşgörü ve barışı terennüm etmiş, Anadolu ve dünyada barışın yayılması için uğraşmışlardır.

“Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim.” diyen Yunus Emre’nin;” Sevgi; acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve efkârı rahmete dönüştürür.” diyen Mevlana’nın; “Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur” diyen Hacı Bektaş Veli’nin öğretileri, dünden bugüne insan sevgisinin temelini oluşturmuştur. Bu gönül insanlarının hoşgörü, sevgi, saygı ve barış öğretileri, Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesine bugün de etkili olmaya devam etmektedir. Bugün demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, ülkemizin ve milletimizin çağdaş dünya insanlarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra, Devletimizin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önem ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır. 74 yıl önce bugün ilan edilen Dünya İnsan Hakları Günü’nde yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen tüm dünyada iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Şeyh Edebali’nin; “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın!” düsturundan hareketle Devletimiz; insan haklarının ülkemizde, beyannamenin ruhuna uygun olarak en etkin şekilde hayata geçirilmesi hususunda hassasiyet göstermektedir.

Aynı zamanda Devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun en temel insan haklarından dahi yoksun durumda bulunan tüm dünya milletlerine de sahip çıkarak küresel ölçekte de bu hassasiyeti sergilemeye büyük önem vermektedir. Bugün maalesef, Dünya’nın birçok bölgesinde ve insanlığın gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere her türlü insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. Yaşanan bu ihlale karşı ülke olarak tepkimizi göstermekten ve gereken adımları atmaktan da geri durmadık. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi´ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almamız ise bizdeki insanlık sevgisinin ne denli önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. İnsan onurunu korumayı en temel değer olarak kabul eden devletimiz, insan hakları alanında atılan adımları her daim daha ileri götürmek yönünde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi idarecilerine öğretmen ve öğrencilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, siz değerli katılımcılara ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temenni ediyor, Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.