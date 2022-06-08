Nevşehir ulaşımında yeni dönem

Nevşehir’de şehir içi ulaşımda kartlı sisteme geçiş için imzalar atıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlangıcı öncesinde özel halk otobüslerinin tamamında kartlı sisteme geçilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir’deki 5 farklı hatta çalışan 74 özel halk otobüsünde elektronik ödeme sistemine geçilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde alınan kararın ardından söz konusu proje için Nevşehir Belediyesi, S.S. 45 Nolu Lale Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve yüklenici firma arasında protokol imzalandı.

Protokol imza törenine; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte S.S. 45 Nolu Lale Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkan ve yöneticileri ile yüklenici firma olan E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknoloji A.Ş yöneticileri katıldı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu protokol töreninde atılan imzalar ile birlikte özel halk otobüslerinde kartlı sisteme geçişin ilk aşaması tamamlanmış oldu.

İmza altına alınan protokol gereği yüklenici firma verilen süre içerisinde özel halk otobüslerine elektronik ödeme için gerekli ödeme, kamera ve takip sistemlerinin kurulumunu yaparak uygulamaya hazır hale getirecek.

Protokolün Nevşehir için hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de uzun yıllardır sözü edilen bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kartlı sistem ile birlikte artık özel halk otobüslerinde nakit ödeme işleminin yapılmayacağını ve vatandaşlara bu sistemin büyük kolaylıklar getireceğini kaydeden Savran, sistem ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı duyuruların yapılacağını aktardı.