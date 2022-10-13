Nevşehir ulaşımında Nevkart dönemi

Nevşehir’de şehir içi ulaşımda kartlı sisteme geçiş için hazırlıklar tamamlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ulaşımdaki yeni döneme dait şu ifadeler kullanıldı: "Önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacak olan sistem için işlem merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın kısa sürede kartlara ulaşmasını sağlamak amacıyla 12.10.2022 Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. İndirimli ve Serbest Kart alacak olan vatandaşlarımız (Engelliler, 65 yaş üstü vatandaşlar, Polis, Jandarma, Gaziler, Şehit Yakınları ve Öğrenciler) kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi (Üniversite öğrencileri) içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabilecek.

Ayrıca tam kart almak ve dolum yapmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili firma tarafından bayilendirme işlemleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde kart dolum ve tam binim kartları ile 2 binimlik kartların satışını gerçekleştirecek bayiler www.nevkart.com.tr adresinden duyurulacak.

Bu kişilerden kart alım sırasında serbest kartlar için 40 TL, indirimli kartlar için ise 30 TL ücret alınacak."