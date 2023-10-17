Nevşehir sanayisine asfalt dopingi

Nevşehir Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sanayi bölgesinde yaklaşık 1 km uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenerek sağanak yağışlarda sanayi bölgesindeki olası su baskını risklerini ve yollardaki su birikintilerini önlemek için yaklaşık 3 km uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sabah sanayi bölgesinde sıcak asfalt serimine başladı.

Sıcak asfalt çalışmalarını beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti. Savran, “Buradaki çalışmalara iki amacımız vardı. Birincisi; sanayi bölgesindeki bozuk yolları düzeltmek ikincisi ise; yağmur suyu drenaj hatlarını yapmak. Çünkü; sağanak yağışlarda sanayimizdeki bazı bölgelerde su birikintileri, su baskınları oluyordu. Bunu önlemek için farklı noktalarda yağmur suyu drenaj hatları yaptık. Çalışmalar bazen uzun sürüyormuş gibi gözükebiliyor. Bunun sebebi ise, üstyapı çalışmalarından önce mutlaka altyapıyı yeniliyor, güçlendiriyor olmamız. Bunu yapmadan hemen sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiğimiz zaman ilerde bir altyapı problemi yaşandığında o asfaltı bozmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden biz yol çalışmalarımızı planlarken mutlaka altyapısı ile birlikte planlıyoruz. ‘Sanayi taşınacak, yeni dükkânlar yapılacak. Neden buraya asfalt atılıyor?’ diye soranlar oluyor. Biz Yeni Sanayi Sitesi’ni kiracılara yönelik ilk etapta 360 dükkânlı bir proje olarak planladık. Yani, mevcut sanayi bir süre daha kullanılacak ve bunların üzerine 360 dükkân daha yapılacak. O yüzden mevcut sanayimizdeki esnaflarımızı su baskınlarından korumak hem de daha konforlu yollarda ulaşımlarını sağlamak için böyle bir çalışma yaptık. “ dedi.