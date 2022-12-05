Nevşehir sanayi sitesinde temizlik seferberliği

Nevşehir Belediyesi, hafta sonu yaklaşık 300 kişilik bir ekiple sanayi sitesinde temizlik ve bakım çalışması yaptı. Pazar günü sabah erken saatlerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Şehrimizin her noktasını temizlemeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her şey Nevşehir için.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Daha temiz bir Nevşehir için göreve geldiği günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla kolları sıvayan belediye ekipleri, Yeni ve Lale Sanayi Sitesi’nde iş makineleri ve 300 personelin katılımıyla yoğun bir temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı çalışmalar kapsamında, yollar ve blok araları ile birlikte yeşil alanlar temizlendi. Sanayi sitesi içerisinde ayrıca Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol bakım ve onarım çalışması da yapıldı.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan ile birlikte pazar sabah erken saatlerde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savran, görevli personellere kolaylıklar diledi. Savran, “Pazar sabahı yaklaşık 300 personelimizle sahadayız. Sanayimize genel bir bakım ve temizlik çalışması yapıyoruz. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yollardaki bakım ve onarım işlerini yapıyor, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise blok aralarında, yollarda ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Nevşehir için, şehrimizin her noktasını temizlemeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her şey