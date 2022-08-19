Nevşehir sanayi esnafına 'simit'li ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi’nde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunarak simit ikram etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah erken saatlerde Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. İşyerlerini yeni açan esnaflara hayırlı işler dileyen Savran, esnaflara ve müşterilere simit ikramında bulundu.

Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte ziyaret ettiği işyerlerinde sanayi esnafları ile sohbet eden Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Savran, istişarelerde bulunduğu esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür etti.