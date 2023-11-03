Nevşehir protokolünden esnaf buluşması
AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sanayi esnaflarıyla buluştu.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sabah erken saatlerde Lale Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Burada 3. Blok’ta bulunan esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Özgün ve Savran, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandırdı.
Burada sanayi esnafına Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili gelinen son nokta hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Savran, Nevşehir’e önemli hizmetler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.
Milletvekili Özgün ve Başkan Savran daha sonra sanayi sitesi içerisinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
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