Nevşehir parklarında hummalı çalışma

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parklardaki bakım ve yenileme çalışmalarının yanında yıl içerisinde yapımına başlanacak olan park alanlarındaki düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Son iki yıl içerisinde kentte kazandırdığı park, yeşil alan ve yürüyüş yolları ile bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde de kentteki birçok mahalleye yeni park, spor tesisi ve yürüyüş yolları kazandıracak. 2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde yeni yapılan park ve spor tesis alanlarını belirleyen Nevşehir Belediyesi, bu alanlardaki hazırlık çalışmalarına başladı.

Hava koşullarının elverişli olmasını fırsat bilerek düzenleme çalışmalarına erkenden başlayan belediye ekipleri, hafta sonları yoğun bir mesai harcıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca, mevcut parklarda da bakım ve onarım çalışması sürdürüyor.