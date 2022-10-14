Nevşehir otobüslerinde 'kart' dönemi başlıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kasım ayı sonu itibariyle şehir içi özel halk otobüslerinde nakit ödeme işleminin kaldırılacağını ve kartlı ödeme sistemine geçileceğini açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şehir içi toplu taşıma araçlarında kartlı sisteme geçiş ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için gazetecilerle bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya gazetecilerin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç VE Furkan Feralan ile birlikte özel halk otobüsçüleri temsilcileri de katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Şehir içi toplu taşımada kartlı sisteme geçiş meselesi uzun süredir şehrimizin gündeminde olan bir konuydu. Yapılması birçok kez gündeme gelmişti ancak gerçekleştirmesi çok şükür bizlere nasip oldu. Nevşehir’in birçok kronik sorununu çözmeye talip olduğumuzu göreve ilk başladığım gün söylemiştim. Bu konuda onlardan biriydi.” dedi.

Nevşehir’deki 5 farklı hatta çalışan 74 özel halk otobüsünde elektronik ödeme sistemine geçilmesine ilişkin geçtiğimiz gerekli altyapının tamamlandığını belirten Savran, tüm özel halk otobüslerine kartlı sistem için gerekli cihazların montajının yapıldığını söyledi.

Kısa süre içerisinde özel halk otobüslerinde artık nakit para ile ödeme döneminin sona ereceğini açıklayan Savran, Aralık ayı itibariyle başlaması planlanan kartlı sistem öncesinde NEVKART İşlem Merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın kısa sürede kartlara ulaşmasını sağlamak amacıyla indirimli ve serbest kart satışlarının başladığını duyurdu.

İndirimli ve Serbest Kart alacak olan vatandaşların (Engelliler, 65 yaş üstü vatandaşlar, Polis, Jandarma, Gaziler, Şehit Yakınları ve Öğrenciler) kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi (Üniversite öğrencileri) içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabileceklerini kaydeden Savran, tam kart alacak vatandaşların ise kartlarını ve dolum işlemlerini 20’yi aşkın noktada bulunan satış ve dolum merkezlerinden yapabileceklerini anlattı.