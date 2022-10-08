Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne sıcak asfalt
Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 590. Sokak’ta altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Şehir merkezinde özel halk otobüsü güzergahlarının tamamını sıcak asfalt konforu ile buluşturmayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokağı daha sıcak asfalt konforu ile buluşturacak.
Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşlıbel Mezarlığı girişindeki Mezarlıklar Müdürlüğü binası yanından başlayarak TOKİ 3. Etap Konutlarına uzanan 590. Sokak’ta yol söküm çalışmalarına başladı.
Belediye ekipleri iş makineleri yardımı ile daha önce parke taşla kaplı yolda söküm çalışmalarını tamamladıktan sonra altyapı yenileme çalışmalarına başlayacak.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının ardından ise sıcak asfalt serimine geçilecek.
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