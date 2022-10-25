Nevşehir Mehmet Akif Ersoy'da sıcak asfalt çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 590. Sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

2022 Yılı Altyapı ve Üstyapı Yatırımlarında artık sona gelen Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan 590. Sokağı sıcak asfalt konforu ile buluşturdu. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince içme suyu altyapısı yenilenerek yağmur suyu hatları döşenen sokağın üstyapı çalışmaları ise hafta sonu başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önce parke taşla kaplı olan sokakta ilk olarak PMT serimi yapılırken ardında sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Böylelikle mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan ve özel halk otobüsleri güzergâhındaki bir sokağı daha sıcak asfalt ile buluşturan Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev ve Güzelyurt Mahallelerindeki çalışmalarını ise sürdürüyor.