Nevşehir meclisi yılın son toplantısını yaptı

Nevşehir Belediye Meclisi 2022 yılının son toplantısını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yaptı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

Boş ve dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi ile başlayan toplantıda; Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirilerek karara bağlandı. 2022-2023 Yılı Gelir Tarifesinde yapılan değişikliğin görüşülmesi ile süren toplantıda Başkan Savran, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.