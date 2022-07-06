Nevşehir Meclisi'nden temmuz toplantısı

Nevşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Mustafa Alevli katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilk olarak Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Nevşehir Belediyesini temsilen 2 asil ve 2 yedek üyenin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere araç kiralama alımının görüşülmesi ile devam eden toplantıda Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine istinaden ek ödenek verilmesi konusu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda bazı belediye projelerine ilişkin meclis üyelerine bilgi vererek sorularını cevaplandıran Başkan Savran, tüm üyelerin yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik etti.