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Nevşehir, kurucusu Sadrazam Damat İbrahim Paşa’yı anıyor
GÜNDEM 17.10.2023, 08:00
Nevşehir Belediyesi kurucusu, Sadrazam Damat İbrahim Paşa’yı vefatının 293.yıl dönümünde, rahmetle anıyor.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran; Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Savran mesajında “Samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehri Nevşehir’in kurucusu Lale Devri Döneminin ünlü Sadrazamı, Damat İbrahim Paşa’yı şehrimizi inşa edişi ve şehrimize kazandırdığı önemli tarihi eserler dolayısıyla vefatının 293. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yad ediyorum” dedi.
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