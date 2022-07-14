Nevşehir Kayaşehir'e ziyaretçi akını

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir’e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor.

İçerisinde kayadan oyma çok sayıda galeri, ticarethane, bezirhane, yaşam odaları, kilise ve tünellerin bulunduğu ve 6. Yüzyıl’dan günümüze kadar sürekli bir yaşamın izlerinin tespit edildiği Kayaşehir, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Bölgeyi gezmek için yurt dışından ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yerli turistler kayadan oyma mekanları büyük bir hayranlıkla gezerken bol bol fotoğraf çektiler.

4 günlük Kurban Bayramı süresince binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Kayaşehir, şimdiden Kapadokya bölgesinde yerli turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri halin YanıtlaYönlendir