Nevşehir Kayaşehir 16'ncı Travel Turkey İzmir Fuarı'nda

Nevşehir’de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir, 16. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda tanıtılıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 16. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri ve ziyaretçileri ağırlıyor.

Fuarİzmir’de gerçekleştirilen ve 16 ülkeden 210'dan fazla katılımcıyı buluşturan fuarda yer alan Kapadokya standında; Nevşehir Valiliği öncülüğünde, Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) koordinatörlüğünde Nevşehir ve Kapadokya Bölgesinin turizm değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Kapadokya standı içerisinde yer alan Nevşehir Belediyesi ve Kayaşehir ise fuarın ilk gününde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuarda katılımcılara Nevşehir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile el sanatlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere ve fuara katılanlara göstermeyi amaçlayan Nevşehir Belediyesi, tarihi Kayaşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, görsel ve yazılı materyallerle ziyaretçilere tanıtıyor. Stantta ayrıca belediye görevlileri tarafından ziyaretçilere yöreye özgü çeşitli hediyeler dağıtılarak ikramlarda bulunuluyor.

Fuar 10 Aralık Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek