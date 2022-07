Nevşehir KAPEM'de akıl oyunları kursları başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’ de çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Kursu açılıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir KAPEM’de çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan bir akıl ve zeka oyunları atölyesi olan Akıl ve Zeka Oyunları Kursu açılıyor.

7-14 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz olarak katılabilecekleri kursta, Pentago, Numbers, Qbitz, Look Look, Reversi, Küre, Triangle Game, Dizios, Pomela, Skippty, Qwirkle, Six, Whatzizz, Architecto, Mangala ve bunlarının yanında Matematiksel Akıl Oyunlarından Sudoku, Sihirli Piramit, ABC Bağlama, Apartmanlar ve benzeri olimpiyat oyunlarının eğitimi verilecek.

Eğitimler sonunda katılan tüm çocuklar sertifika sahibi olacaklar. Sınırlı kontenjanla açılacak kursa katılmak isteyen çocukların aileleri www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden online olarak başvurularını yapabilecek.