Nevşehir itfaiyesinden kadın gönüllülere eğitim

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibi Psiko Sosyal Destek Grubunda görev alan kadın gönüllülere Mutfak Yangınları ve Yangının Başlangıç Evresine Müdahale Eğitimi verildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor.

Ekipler, son olarak Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibinde görev alan kadın gönüllülere yönelik Mutfak Yangınları ve Yangının Başlangıç Evresine Müdahale Eğitimi verdi.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi görevlilerince ekibe verilen teorik eğitimde mutfakta çıkabilecek yangınlar, yangın güvenliği ve yangının başlangıç evresine müdahale konuları anlatıldı. Uygulama eğitimlerinde ise, gönüllü kadınlara alev alan mutfak tüpü ve ocağın söndürülmesi, yangın söndürme ekipmanları ile mutfaklarda karşılaşılabilecek yangınlara karşı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.