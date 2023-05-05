Nevşehir itfaiyesi kurtardıkları sokak köpeğini sahiplendi

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, bir vadide düştüğü kayalıklarda mahsur kalan ve 6 saatlik bir çalışma sonucu kurtardıkları sokak köpeğini sahiplendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kapadokya bölgesinde, Ortahisar-Göreme arasında bulunan bir vadide düştüğü kayalıklarda sıkışarak mahsur kalan ve Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan German Shepherd Melezi cinsi sokak köpeğinin Hayvan Kasabası’ndaki tedavisi tamamlandı. Sahipsiz olduğu anlaşılan sokak köpeği tedavisinin ardından İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından sahiplenildi.

Sabah Hayvan Kasabası görevlileri tarafından buraya getirilen köpeğe itfaiye personelleri tarafından ‘Şanslı’ ismi koyuldu.