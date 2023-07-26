Nevşehir itfaiyesi Kemer'e gitti

Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan organ yangını sonrasında devam eden söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla İtfaiye Müdürlüğü’nden 6 personel ve 3 araç gönderildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında söndürme çalışmalarına destek vermek için Nevşehir Belediyesi de harekete geçti. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 6 personel ve 3 araç, gece saatlerinde Antalya’nın Kemer içesine hareket etti. Sabah saatlerinde buraya ulaşan Nevşehir Belediyesi ekipleri, buradaki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için seferber olduklarını ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Antalya’nın Kemer ilçesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde ise soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 6 personelimiz ile birlikte 3 aracımızı bölgeye gönderdik. Tüm imkanlarımızla destek olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.