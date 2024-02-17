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Nevşehir'in altı üstü gelişecek

GÜNDEM 17.02.2024, 08:43
Nevşehir'in altı üstü gelişecek

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde şehri adeta karış karış gezerek vatandaşlarla projelerini paylaşıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Yaklaşan seçimler öncesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve teşkilat yöneticileri ile birlikte bugün esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İşyerlerinde ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara projelerini anlatan ve görüşlerini dinleyen Savran, esnaf ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Görevde bulunduğu yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde altyapıdan üstyapıya, eğitimden tarıma, çevreden eğitim ve gençlik projelerine kadar birçok alanda önemli hizmetlere imza attıklarını ve bunları vatandaşların desteği ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Savran, yeni dönemde de aynı gayretle Nevşehir için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İŞTE O PROJELER

ALTYAPI PROJELERİ

•          Ana İsale Hattı ve Diğer Altyapı Projeleri

•          Su Verimliliğini Arttırma Projesi

•          Yağmur Suyu Drenajı ve Dere Yatağı Islahı

ÇEVRE PROJELERİ

•          Biyolojik Atıklardan Elektrik ve Diğer Enerji Üretimleri

•          Ekolojik Park

•          Enerji Verimliliğini Arttırma Projesi

•          Engelsiz Park

•          GES Projeleri

•          Katı Atık Depolama, Ayrıştırma ve Enerji Üretim Tesisi

•          Karavan Park ve Kent Ormanı

•          Trafik Parkı

•          Yağmur Suyu Hasadı

•          Yeşil Alan Projeleri

DESTEK PROJELERİ

•          Akülü Araç Desteği

•          Doğalgaz Kullanımı İçin Tesisat Kurulumu ve Kombi Desteği

•          Emeklilere 5 Tona Kadar Ücretsiz Su Desteği

•          Emeklilere Her Ay Bin TL Destek

•          Kadın Kooperatiflerini Tek Çatı Altında Toplayacağız

•          İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerine Ulaşım Desteği

•          Sosyal Konut Projeleri

•          Sosyal Kart ve Sosyal Market

EĞİTİM PROJELERİ

•          Eğitim Destekleri

•          Gençlik Merkezleri ve Mahalle Kütüphaneleri

•          İstihdam Garantili Meslek Edinme Kursları ve Tekstil Atölyesi

HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ

•          Benim Şehrim Benim Fikrim

•          Halkla Birlikte Yönetim

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

•          Eski Yerinde Yeni Nevşehir

KÜLTÜR ve SANAT PROJELERİ

•          Nevşehir Kent Müzesi

•          Kültür ve Fuar Merkezi (4000 Kişilik)

•          Şehir Tiyatrosu

•          SAĞLIK PROJELERİ

•          Evde Bakım, Sağlık ve Rehabilitasyon

SOSYAL PROJELER

•          Kadın Aktivite ve Sanat Merkezleri

•          Belediye Sosyal Tesisleri ve Düğün Salonu

•          Kadın ve Çocuk Sığınma Evi

•          Mahalle Kıraathaneleri

•          Özel İnsanlar Eğitim Merkezi

SPOR PROJELERİ

•          Amatör Takımların ve Gençlerin Kullanabileceği Tesis ve Antrenman Sahası

•          Geleneksel Türk Sporları Tesisi

•          Semt Sahaları

•          Trap-Skeet Atış Poligonu

TARIM ve HAYVANCILIK PROJELERİ

•          Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesim Alanı

•          Seracılık

•          Tarım ve Hayvancılık

TURİZM PROJELERİ

•          Restorasyon Çalışmaları

•          Turizm Hareketliliği

ULAŞIM PROJELERİ

•          Çevre Yolu ve Alternatif Yollar

•          Katlı Otoparklar

•          Toplu Taşımada Kalitenin Arttırılması ve Ulaşım Master Planı

ÜSTYAPI PROJELERİ

•          Beton Santrali

•          Cadde ve Sokaklar İçin Dekoratif Aydınlatmalar

•          Köy, Kasaba ve İlçe Terminali

•          Sanayi Dükkanları

•          Semt Pazarları

•          Tır Parkı

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