Nevşehir heyeti Gizligider'le buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir heyeti ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı Ankara’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine yeniden atanan Ebubekir Gizligider'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nevşehir heyeti ziyarette Gizligideri tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Gizligider ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nevşehir heyetine teşekkür etti.