Nevşehir halkına mezarlıkta begonya sürprizi

Nevşehir’de Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara begonya dağıtıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına kurulan stantlarda vatandaşlara 28 bin adet begonya dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, beraberinde başkan yardımcıları Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan ile birlikte Kaldırım Mezarlığı’ndaki dağıtım programına katılarak burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlara ziyaret edecekleri kabirlere dikmek üzere begonyalardan veren Başkan Savran, vatandaşlara aileleri ve sevdikleri birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.