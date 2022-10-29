Nevşehir Güzelyurt'ta içme suyu hattı yenilendi

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’nde su kesintilerine neden olan eski içme suyu hattı yenilendi. Uzun ömürlü ve daha sağlıklı içme suyu borularıyla yenilenen hat bu gece devreye alınacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesinde bulunan i Hisar Sokak, Erenler Caddesi ve Esenler Caddesinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu sokaklarda bulunan ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattındaki asbestli borular yeni nesil polietilen borularla değiştirilirken ayrıca bu bölgelerde yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile birlikte modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturulan mahallede, yenilenen içme suyu hattı bu gece yarısı devreye sokulacak. Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu mahallede üstyapı yenileme çalışmalarına başlayacak.