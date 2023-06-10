Nevşehir Güzel Sanatlar Merkezi kayıtları başladı

Nevşehir’de çocukları ve gençleri sanatla buluşturan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde açılacak olan yaz dönemi kursları için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkezde, temmuz ayında başlayacak yeni dönemde, müzik aletlerinin kullanımını öğrenmek isteyenlerin yanı sıra güzel sanatlara hazırlanan gençler için ücretsiz kurslar açılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda Kültür Park içerisinde açılan Güzel Sanatlar Merkezi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri sanatla buluşturan merkezde, alanında uzman eğitmenler nezaretinde, hafta içi ve hafta sonu açılan kurslara yüzlerce kişi katılıyor.

Merkezde açılan kurslara katılmak isteyenler için yeni dönem kurs kayıtları da başladı. Yeni dönemde, bağlama, gitar, piyano, keman, perküsyon, yan flüt, ney ve ud kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açılacak olan Güzel Sanatlara Hazırlık kurslarına dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Sınırlı kontenjanlarla hafta içi ve hafta sonu açılması planlanan kurslara katılmak isteyenler 23 Haziran 2023 tarihine kadar, Kültür Park içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’ne veya Paşakonağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.