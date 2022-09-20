Nevşehir gazileri unutmadı

Nevşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı nedeniyle, Nevşehir Şehitliğinde tören düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Şehitliğinde gerçekleştirilen tören; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Program; Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Saygı Atışı ve okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci günün anlam önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anma programına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları ve daire müdürleri katıldı.

Vali Becel ve beraberindeki heyet daha sonra Kaldırım Mezarlığında bulunan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.