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Nevşehir Esentepe'de sıcak asfalt tamamlandı
GÜNDEM 21.10.2022, 07:30
Nevşehir Belediyesi tarafından, Esentepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi tamamlanan cadde ve sokaklarda yaya kaldırımları yenilenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu Esentepe Mahallesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları sona erdi. Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta gerçekleştirilen sıcak asfalt seriminin tamamlanması ile birlikte bir süredir trafiğe kapalı olan yollar yeniden açıldı.
Sıcak asfalt konforu ile buluşturulan mahallede belediye ekipleri kısa süre içerisinde yaya kaldırımlarını da yenileyecek.
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