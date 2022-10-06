Nevşehir Esentepe'de alt yapıda sona doğru

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 10 gün içerisinde Esentepe Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarının tamamlanarak sıcak asfalt seriminin gerçekleştirileceğini açıkladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Esentepe Mahallesi’nde bulunan Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar dileyen Savran, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esentepe Mahallesi’ndeki altyapı problemini çözüme kavuşturmak için bir süre önce başlayan çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanacağını kaydeden Savran, altyapısı yenilenecek olan mahallede ulaşım konforunun da sıcak asfalt ile arttırılacağını söyledi.

Savran, “Esentepe Mahallesi’nde altyapı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Zaman zaman esnaflarımızdan ve mahalle sakinlerimizden serzenişler oluyor fakat altyapı zor ve zahmetli bir iş. Biz de istiyoruz kısa sürede hemen yapıp çıkalım fakat bu mümkün değil. Şu anda biz burada yaklaşık 3 bin 700 metre altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Bir yandan mevcut içme suyu hattını yenilerken bir yandan da mahallemizde ilk kez yağmur suyu hatları oluşturuyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmaları, sağanak yağışlarda yollarda su birikintilerinin olmaması ve su baskını risklerine karşı bunları yapmaya mecburuz. İnşaallah çalışmalar bittiğinde bu bölge sağlam ve modern bir altyapıya kavuşacak ve bir daha altyapı için kazı çalışması yapılmayacak. 8 gün sonra buradaki altyapı yenileme çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Ardından hemen üstyapı için çalışmalara başlayacağız ve sıcak asfalt sereceğiz. 10 gün içerisinde inşallah tüm yolları trafiğe açacağız.” dedi.