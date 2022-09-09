Nevşehir'e yeni kapalı otopark geliyor

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Dirikoç, Mustafa Alevli ve Furkan Feralan katıldı.

Toplantıda ilk olarak 2023 yılı gelir tarifesi görüşüldü. 2023 yılında çeşitli belediye hizmetlerine ilişkin uygulanması planlanan gelir tarifesi meclis üyelerinin oy birliği ile Gelir Tarife Komisyonu’na sevk edildi.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan ve yapılması planlanan kapalı otopark alanı ile ilgili İmar Komisyon Raporu ise üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Belediye Başkanı Savran’ın belediye meclis üyelerinin sorularını cevaplandırması ile son buldu. Nevşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısı 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 19.00’da yapılacak.