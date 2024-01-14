Nevşehir dinamiklerinden gaziye ziyaret

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Pençe Kilit Harekâtında yaralanan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş Ali Aydoğdu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Nevşehir Belediye Başkanı Mhemet Savran, Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Aydoğdu’yu Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Beldesindeki baba evinde ziyaret etti.

Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’in de eşlik ettiği ziyarette Milletvekili Çalışkan ve Belediye Başkanı Savran, Aydoğdu’ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.