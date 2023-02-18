Nevşehir depremzedelerin yaralarını sarıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir ile birlikte 7’den 70’e tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için gayret ediyor” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Depremden etkilenen illerde görev yapan Nevşehir Belediyesi personellerini ziyaret ederek deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraş’ın ardından bugün de Hatay’a gitti. Savran, beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte, depremin ardından çok sayıda iş makinesi ile birlikte bu ile sevk edilen Nevşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Savran, Hatay’da büyük bir özveriyle görev yapan belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Depremin ardından Nevşehir Belediyesi olarak başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesine çok sayıda araç ve personel sevk ettiklerini kaydeden Savran, “Nevşehir Belediyemiz çok sayıda ekip ve ekipmanla, araç gereçleriyle, iş makineleriyle, personeliyle, idarecileriyle Hatay ve Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor. Burada depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok büyük çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Birlik ve beraberlik ruhuyla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Allah’ım güç kuvvet versin.” dedi.