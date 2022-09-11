Nevşehir'den yeni imar alanlarına su hattı

Nevşehir Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda imara açılan alanlarda vatandaşlara içme suyu teminini sağlamak için çalışma başlattı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesi’nde imara açılan bölgelerde yeni konutlar için içme suyu şebeke hattı ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Ekiplerin, kazı-dolgu, boru döşeme ve kaynak işlemlerini gerçekleştirdiği çalışma sonucunda geçtiğimiz yıllarda imara açılan ancak uzun süredir içme suyu ve kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgelerin altyapı problemi sona erecek.