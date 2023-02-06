Nevşehir'den deprem bölgesine 2 iş makinesi

Nevşehir Belediyesi, deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere 1 ekskavatör ve 1 hafriyat kamyonunu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için hemen harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılan görüşmeler sonrasında, ilk olarak sabah saatlerinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 1 ilk müdahale aracı, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 9 personel hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.

Nevşehir Belediyesi öğle saatlerinde ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan operatörü ile birlikte 1 ekskavatör, 1 hafriyat kamyonunu ve jeneratörü gönderdi.