Nevşehir'den altyapıya 900 milyon liralık yatırım

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, yeni dönemde altyapı yatırımları için DSİ ile yaptıkları protokol çerçevesinde 900 Milyon Liralık yeni bir yatırımı hayata geçireceklerini açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni dönemde gerçekleştireceği altyapı projelerini paylaştı. DSİ ile gerçekleştirdikleri protokol çerçevesinde şehrin içme suyu ana isale hatlarının yenilenerek Arsenik Arıtma Tesisi kurulacağını kaydeden Savran, şehre 3 yeni 20 bin metre küp kapasiteli yeni su deposu kazandıracaklarını açıkladı.

Bu sayede yıllık yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayacaklarını belirten Savran, “Şehrimizin kronikleşmiş altyapı sorunlarına yönelik birçok çalışmalar yaptık. Geçmiş yıllarda yaşanılan su arıza sayısını yarı yarıya düşürdük. Altyapı çalışmalarında yapacağımız yeni yatırımlarla su arızalarını, kayıp-kaçağı bitirecek ve yeni su depolarıyla su sıkıntısı yaşamayan bir şehir olacak bu vesileyle en az % 20 enerji tasarrufu sağlayacağız.” de