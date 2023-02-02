Nevşehir'deki yangında itfaiye yaralandı

Nevşehir'in Boğaz köyünde bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının yumuşak zemin nedeniyle devrilmesi sonucu bir itfaiye personeli yaralandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, olayın ardından tedavi altına alınan itfaiye personelini hastanede ziyaret etti.

Dün gece saatlerinde, Boğaz köyünde bir evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. 50 AU 110 plakalı itfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı.

Devrilen araçtaki itfaiye personeli Raşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, burada tedavi altına alındı.

Olayın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaralı itfaiye personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

Savran, yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre tedavisinin hastanede devam edeceğini belirtti.