Nevşehir'de Zafer coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir’de düzenlenen tören ile kutlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın çelenk sunması ile başladı.

Törende daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde de İstiklâl Marşı törene katılanlarca okundu.

Çenek sunma programının ardından Valilik makamında Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar daha sonra 2 nolu çim sahada devam etti.

Burada ilk olarak Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, törene katılan protokol mensuplarının, askerlerin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) ‘de eğitilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları halk oyunları ekipleri ve sporcuların gösterileri ve resmi geçit töreni ile sona erdi.