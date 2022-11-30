Nevşehir'de yeni TOKİ'ye giden yollarda çalışma

Nevşehir Belediyesi tarafından, TOKİ 5. Etap 1410 Konutların bulunduğu alan ile Terminal Kavşağı arasındaki yolda gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Bekdik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan TOKİ 1410 Konut bölgesi ile Terminal Kavşağı arasında yapımına bir süre önce başlanılan yol yapım çalışması sona erdi. Gerek şehir merkezinden buraya gidecek gerekse de buradan şehir merkezine gelecek olan araç sürücülerinin Aksaray Yolu trafiğine girmeden kolayca ulaşımlarını sağlayabilmesi için yapılan yol 10 metre genişliğinde ve 2 km uzunluğunda oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi yapılan yolda bugün çizgi çalışması gerçekleştirilerek yol trafiğe açıldı.