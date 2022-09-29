Nevşehir'de üst yapıya dev yatırım

Nevşehir Belediyesi, kenti Avrupa standartlarında modern bir altyapıya kavuşturmak ve şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için 5 ayda 149 bin metre kare sıcak asfalt, 28 bin metre kare kaldırım yenileme, 30 bin 353 metre içme suyu hattı yenileme ve 2 bin 845 metre yağmur suyu hattı yaptı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarında kısa sürede tarihi bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar yine birçok mahallede yeni çalışmalar gerçekleştirecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, kentin uzun yıllardır en büyük problemlerinden biri olarak görülen altyapı ve ulaşım konusunda son iki yılda yaptığı yatırımlarla şehri adeta ilmek ilmek ördü. Gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile birlikte kenti modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturan Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt çalışmaları ile birlikte de şehir içinde konforlu ulaşımın kapılarını araladı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları şu ana kadar 2000 Evler, 350 Evler, Cevher Dudayev, 20 Temmuz, Güzelyurt ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde tamamlandı. Belediye ekipleri yılın ilk ayında oluşturulan çalışma programı çerçevesinde bu mahallelerde 5 ayda 149 bin 260 metre kare sıcak asfalt ve 28 bin 112 metre kare de yaya kaldırımı yenileme çalışması yaptı.

Bu mahallelerdeki birçoğu daha önce kilitli parke olan cadde ve sokakları sıcak asfalt konforu ile buluşturan belediye ekipleri yeniledikleri yaya kaldırımları ile de adeta mahallelerin çehresini değiştirdi.

Sıcak asfalt çalışması yapılan tüm mahallelerde önce altyapıyı yenileyen Nevşehir Belediyesi, bu sayede bu mahallelerde eski asbestli içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerini sona erdirerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini sağladı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mayıs-Eylül döneminde bu mahallelerde toplam 30 bin 353 metre yeni içme suyu hattı yaptı. Eski hatlarda bulunan asbestli içme suyu boruları yerine daha kaliteli ve uzun ömürlü polietilen borular döşeyen belediye ekipleri, bu sayede kayıp oranında da ciddi bir düşüş yaşanmasını sağlayarak ciddi bir ekonomik kaybı önledi.

Bu mahallelerde ayrıca ilk kez yağmur suyu hatları da döşeyen Nevşehir Belediyesi, imalatını gerçekleştirdiği 2 bin 845 metre yağmur suyu hattı ile yollarda oluşabilecek su birikintileri ve olası su baskını risklerini en aza indirdi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri halen Esentepe ve Sümer Mahallelerinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri önümüzdeki günlerde ise; Bahçelievler Mahallesi Toptancılar Sitesi bölgesi, Bekdik Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni altyapı ve üstyapı çalışmalarını başlatacak.