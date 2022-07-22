Nevşehir'de ücretsiz BESYO hazırlık kursu

Nevşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençlerin fiziki mülakatlara hazırlanabilecekleri kurs açıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda her öğrencilerin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek.

Kursa Lise 4. sınıf öğrencisi ya da mezun olanlar ile 15.09.2022 tarihi İtibari İle 26 yaşını aşmamış dileyen tüm gençler katılabilecek. Haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman şeklinde gerçekleştirilecek olan kursta parkur eğitimleri Nevşehir Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri 09:00-12:00 saatleri arasında ve saha antrenmanları ise Nevşehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Sahada Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri 17:00-20:00 saatleri arasında yapılacak.

Kurs için kayıtlar Http://nevsehirbelediyesigenclikspor.com/ adresinden online olarak yapılabilecek.