Nevşehir'de trafiğe zorunlu alternatif

Nevşehir Kalesi yanından Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanan yolda, TOKİ tarafından gerçekleştirilecek istinat duvarı yapım çalışmasından dolayı trafik bir süre stabilize yoldan sağlanacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eski Gazi İlkokulu üstündeki bölgede TOKİ tarafından gerçekleştirilen inşaat çalışmaları dolayısıyla, Nevşehir Kalesi yanından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin Nevşehir Kalesi ile Karacabacak Çeşmesine ayrılan kavşağa kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla kapatılan yol, çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeniden trafiğe açılacak.

Çalışmalar dolayısıyla, Nevşehir Kalesi yanından Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni kullanarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne gitmek isteyen araç sürücüleri mevcut yolun hemen yanında bulunan stabilize yolu kullanabilecekler.