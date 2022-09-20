Nevşehir'de trafiğe 'asfalt' ayarı

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Manolya Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak araç trafiğine kapatılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’i sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak ve şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için yatırımlarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde mahallede bulunan ve özel halk otobüslerinin geçiş güzergahındaki Manolya Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta 20 Eylül Salı günü sabah saat 09.00’dan itibaren yol sökümü yapılacak.

Yol söküm çalışmalarının ardından ilk olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bu bölgelerdeki içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek. Esentepe Mahallesi’nde ilk kez yağmur suyu hatları da döşeyecek olan belediye ekipleri ardından üstyapı için harekete geçecek.

Mahalledeki özel halk otobüsü güzergahını sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan belediye ekipleri çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Bu arada çalışmaların aksamaması için 20 Eylül 2022 tarihinden itibaren Manolya Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta ikamet eden vatandaşların araçlarını yol kenarına bırakmamaları istendi.