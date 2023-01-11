Nevşehir'de toplu ulaşımda kredi kartı dönemi

Nevşehir’de toplu taşıma için özel halk otobüslerini kullanacak olan vatandaşlar, ödemelerini NEVKART’ın yanı sıra temassız özelliği bulunan kredi ve banka kartları ile de yapabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi, ulaşımda yeni bir dönem başlatarak özel halk otobüslerinde kredi ve banka kartlarıyla ödeme yapabilme imkânı getirdi.

Altyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanan uygulama ile birlikte Hayata geçirilen uygulama işle birlikte vatandaşlar temassız özellikli banka ve kredi kartlarıyla özel halk otobüslerinde ödeme yapabilecek.

Bu hafta itibarıyla hayata geçirilen yeni uygulamada, dikkat edilmesi gereken husus ise ücretin ödeneceği kredi veya banka kartlarının, temassız özelliğe sahip olması gerektiği.